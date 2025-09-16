CHP'li Başkan hakkındaki davada yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Başkan hakkındaki davada yeni gelişme!

'Teğmenler'e sahip çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu beraat etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin geleneksel subay andı olan 'Mustafa Kemal'in askerleyiz' diyerek kılıçlı yemin ettikleri için disipline sevk edilmesini eleştirmişti.

473082.jpg

BERAAT ETTİ

Bağcıoğlu hakkında “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen davadan "beraat" kararı çıktı.

