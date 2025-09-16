CHP'li Başkan hakkındaki davada yeni gelişme!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin geleneksel subay andı olan 'Mustafa Kemal'in askerleyiz' diyerek kılıçlı yemin ettikleri için disipline sevk edilmesini eleştirmişti.
BERAAT ETTİ
Bağcıoğlu hakkında “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen davadan "beraat" kararı çıktı.
Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında olay sözler! Erdoğan'ı çok kızdıracak
Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz telefon! Barış Yarkadaş duyurdu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na tepki! Canlı yayında açıkladı: 'Onun için oy toplayanlar...'