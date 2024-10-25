CHP’li başkan oğlu tarafından darp edildi. Açıklamada “Yanağını duvara sürttü denildi”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li başkan oğlu tarafından darp edildi. Açıklamada “Yanağını duvara sürttü denildi”

Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’un eve sarhoş gelen oğlu E.D tarafından darp edildi. Yüzünde iz olduğu belirtilen Dursun hakkında CHP Akkışla İlçe Başkanı Mustafa Arslan, “Belediye başkanı darp edilmedi yanağını duvara sürttü” dedi.

Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, iddiaya göre oğlu E.D ile tartıştı. Kısa süre içerisinde çıkan tartışma kavga dönüştü. Başkan Dursun oğlu E.D tarafından darp edildi. Başkan Dursun hastanede tedavi altına alınırken oğlu E.D gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"YANAĞINI DUVARA SÜRTTÜ"

CHP Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’un oğlu E.D. tarafından darp edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Akkışla İlçe Başkanı Mustafa Arslan, “Belediye Başkanımız Mustafa Dursun’un oğlu eve alkollü geliyor. Alkol etkisi ile taşkınlık çıkartıyor. Başkanımız Mustafa Dursun taşkınlık yapmaması için oğlu E.D. ’yi uyarıyor. Uyarılarına rağmen sakinleşmeyince emniyeti arıyor. O sırada oğlunu eve girdirmek isterken yanağı duvara sürtüyor. Sonrasında olay yerine gelen polislerle oğlu arasında arbede yaşanıyor. Başkanımız Mustafa Dursun darp edilmemiştir ve sağlık durumu gayet iyi “ şeklinde konuştu.

Son Haberler
Müsavat Dervişoğlu: Öcalan tıkıldığı delikten çıkamaz
Müsavat Dervişoğlu: Öcalan tıkıldığı delikten çıkamaz
Demokles’in Kılıcı Halkbank!
Demokles’in Kılıcı Halkbank!
Mazisine yabancılaşan bir parti: MHP
Mazisine yabancılaşan bir parti: MHP
TUSAŞ saldırısı nedeniyle Öcalan yargılanmalı
TUSAŞ saldırısı nedeniyle Öcalan yargılanmalı
‘Yılın Yıldız Çifti’ ödülü ‘OrHir’e
‘Yılın Yıldız Çifti’ ödülü ‘OrHir’e