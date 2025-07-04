CHP'li başkan tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 1 Temmuz tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 130 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların sayısı 137’ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 137 kişi İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.
Aralarında Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da yer aldığı 99 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklandı.