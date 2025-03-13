CHP’li Başkan yerini MHP’li isme bıraktı! Kimse bunu beklemiyordu

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da katılacağı programlar sebebiyle başkanlık koltuğunu CHP’li bir isme değil, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya bıraktı.

KOLTUĞUNU MHP’Lİ İSME BIRAKTI

Normal şartlarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılır. Ancak Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya bırakması dikkat çekti.