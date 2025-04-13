CHP'li başkana AKP'li üyeden çirkin sözler! Meclis bir anda buz kesti

Kaynak: Haber Merkezi

AKP Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'e “Kiralık vekil” demesi üzerine meclis karıştı. Başkan Hürriyet'ten çirkin ifadelere sert yanıt verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu'yla olan tartışması damga vurdu.

AKP'li Ustaoğlu Meclis görüşmeleri sırasında Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e "Milletvekili kiralaması var mı orada?" diye seslendi.

hurriyet.webp

AKP Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında kullandığı “Kiralık vekil” ifadesiyle ilgili Hürriyet'ten çok sert bir yanıt aldı. Hürriyet, Ustaoğlu'na sarf ettiği sözler için "Terbiyesiz. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan? Senin karın olsa kızın olsa ne yapacaksın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.

"KİRALIK VEKİL" İLE "UCUBE" DEMEK AYNI ŞEY Mİ?

Toplantıyı yöneten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hürriyet'in müdahale talep etmesinin ardından "Sakin olun, kelimeyi duymadım. Siz de yapılan bir projeye ucube dediniz Fatma Hanım" dedi.

Bunun üzerine daha çok öfkelenen Hürriyet, "Ben yapılan bir projeye, kaldırıma ucube dedim. Aynı şey mi?" diye tepki gösterdi.

Salondan biri de "Kaldırıma ucube demekle bir kadına kiralık demek bir mi?" diye seslenince Başkan Kocaman, Mehmet Ustaoğlu'ndan sözünü geri almasını istedi. Bu sözlerin üzerine Ustaoğlu da sözünü geri aldığını söyledi.

Son Haberler
Silivri'de flaş gelişme! İBB tutukluları farklı illerdeki cezaevlerine gönderiliyor
Silivri'de flaş gelişme! İBB tutukluları farklı illerdeki cezaevlerine gönderiliyor
Pembe diziden Nilay yüzünden mi ayrıldı? Senaristten açıklama geldi
Pembe diziden Nilay yüzünden mi ayrıldı? Senaristten açıklama geldi
Zincirleme kazada otomobil sitenin bahçesine uçtu
Zincirleme kazada otomobil sitenin bahçesine uçtu
Polis, uygulamadan kaçan aracı koşarak yakaladı
Polis, uygulamadan kaçan aracı koşarak yakaladı
CHP'li başkana AKP'li üyeden çirkin sözler! Meclis bir anda buz kesti
CHP'li başkana AKP'li üyeden çirkin sözler! Meclis bir anda buz kesti