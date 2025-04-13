CHP'li başkana AKP'li üyeden çirkin sözler! Meclis bir anda buz kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu'yla olan tartışması damga vurdu.

AKP'li Ustaoğlu Meclis görüşmeleri sırasında Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e "Milletvekili kiralaması var mı orada?" diye seslendi.

AKP Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında kullandığı “Kiralık vekil” ifadesiyle ilgili Hürriyet'ten çok sert bir yanıt aldı. Hürriyet, Ustaoğlu'na sarf ettiği sözler için "Terbiyesiz. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan? Senin karın olsa kızın olsa ne yapacaksın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.

"KİRALIK VEKİL" İLE "UCUBE" DEMEK AYNI ŞEY Mİ?

Toplantıyı yöneten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hürriyet'in müdahale talep etmesinin ardından "Sakin olun, kelimeyi duymadım. Siz de yapılan bir projeye ucube dediniz Fatma Hanım" dedi.

Bunun üzerine daha çok öfkelenen Hürriyet, "Ben yapılan bir projeye, kaldırıma ucube dedim. Aynı şey mi?" diye tepki gösterdi.

Salondan biri de "Kaldırıma ucube demekle bir kadına kiralık demek bir mi?" diye seslenince Başkan Kocaman, Mehmet Ustaoğlu'ndan sözünü geri almasını istedi. Bu sözlerin üzerine Ustaoğlu da sözünü geri aldığını söyledi.