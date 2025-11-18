Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısının ikinci birleşimini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında toplanacak. 18 Kasım Salı günü saat 17.00‘de Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak toplantının bir maddesi birkaç gündür tartışma konusu oldu.

ESKİ BAŞKANLARA MAKAM ARACI VERİLECEK

Bugünkü toplantıda hayatta olan eski dört Büyükşehir Belediye Başkanı’na CHP’li başkan tarafından makam otomobili ve bir şoför tahsis edilmesi ele alınacak. Eski başkanlardan ANAP’lı Erdem Saker, DSP’li Erdoğan Bilenser, AKP’li Recep Altepe ve Alinur Aktaş’a şoförlü makam aracı verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

AKP'YE KATILACAĞI İDDİALARINA İKİ KEZ YALANLAMA

Bir süredir AKP’ye geçeceği iddia edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki kez yalanlama açıklaması yaptı. Bozbey, "Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

SUYA YÜZDE 30 ZAM

Kurak geçen yaz mevsimi sonrasında su krizini derinden hisseden kentlerin başında Bursa geliyor. Barajlardaki doluluk oranı sıfıra kadar düştü. Su kesintilerin yaşandığı Bursa’da geçen hafta su fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldı. Bu ortamda eski başkanlara makam aracı kıyağı ise tartışmalara neden oldu.