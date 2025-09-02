CHP'li başkanın aile evine saldırı düzenleyenlerin kimliği ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın eşi Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna 2 molotof kokteyli atan şahıslar, çocuk çıktı.

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın eşi Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna 2 molotof kokteyli atılmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri ise belli oldu. Saldırıyı düzenleyenlerin çocuk yaşta olması ise dikkat çekti.

aw529494-01.jpg

2 ŞAHIS YAKALANDI

Olay dün akşam saatlerinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna molotof kokteyli atmıştı. Görüntülere şapkalı iki kişi yansımıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, saldırganların yakalandığını açıklamıştı.

CHP'li başkanın aile evine molotofkokteylli saldırıCHP'li başkanın aile evine molotofkokteylli saldırı

aw529494-02.jpg

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Saldırganların kimlikleri ise belli oldu. 16 yaşındaki Yatağan doğumlu Y.D.K Menteşe Kent Meydanı’ndan, 15 yaşındaki Menteşe doğumlu M.C.Ç. ise babasının evinde gözaltına alındığı aktarıldı. Saldırıların planlayıcıları araştırılmaya devam ediyor.

Son Haberler
Sudan’da toprak kaydı! Köy haritadan silindi: Bir kişi hayatta kaldı
Sudan’da toprak kaydı! Köy haritadan silindi: Bir kişi hayatta kaldı
Donnarumma'yı resmen duyurdular: 5 yıllık anlaşma!
Donnarumma'yı resmen duyurdular: 5 yıllık anlaşma!
Ayrılınca muhalefete başladı! “Gündemi Özel belirliyor” diye AKP’yi uyardı…
Ayrılınca muhalefete başladı! “Gündemi Özel belirliyor” diye AKP’yi uyardı…
Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı
Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı
Ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı
Ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı