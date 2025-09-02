CHP'li başkanın aile evine saldırı düzenleyenlerin kimliği ortaya çıktı!

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın eşi Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna 2 molotof kokteyli atılmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri ise belli oldu. Saldırıyı düzenleyenlerin çocuk yaşta olması ise dikkat çekti.

2 ŞAHIS YAKALANDI

Olay dün akşam saatlerinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna molotof kokteyli atmıştı. Görüntülere şapkalı iki kişi yansımıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, saldırganların yakalandığını açıklamıştı.

CHP'li başkanın aile evine molotofkokteylli saldırı

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Saldırganların kimlikleri ise belli oldu. 16 yaşındaki Yatağan doğumlu Y.D.K Menteşe Kent Meydanı’ndan, 15 yaşındaki Menteşe doğumlu M.C.Ç. ise babasının evinde gözaltına alındığı aktarıldı. Saldırıların planlayıcıları araştırılmaya devam ediyor.