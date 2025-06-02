CHP'li başkanın içki talebine Trabzonlulardan sert çıkış



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 17 Mayıs tarihinde katıldığı TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısında kentin turizm potansiyelini ve yaşadıkları sorunları gündeme getirdi.

Bu sırada sözü şehirdeki içkili mekanların yetersizliğine getiren Kaya, "Turizm bir bütün ve bu bütünün en önemli başlıklarından biri de eğlence. Şehre gelip gezen bir turist, çok güzel manzaralar ile karşılaştı. Sonra akşama geldi, yemeğini yedikten sonra eğlenmek isteyecek. Ama bizim eğlence alanlarımız yok. Orada da adım atmamız lazım. Bundan korkmamız çekinmemiz lazım. İçki içmek isteyen turistler var mesela ama içki içecekleri alan yok. Bunla da yüzleşmemiz lazım artık. Ne yapıyor bu turistler eğlenmek isteyenler Batum'a gidiyor, Gürcistan'a gidiyorlar, 2 saatlik yol. Biz bu konuda cesur davranamadığımız için bir takım kaygılar bir takım endişeler nedeniyle adım atamadığımız için bu potansiyelden faydalanamıyoruz" ifadelerini kullandı.



Toplantıya ait görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Ahmet Kaya'ya Trabzonlular tepki gösterdi. Kaya'ya tepki gösteren İbrahim Tuncel adlı vatandaş, "İçilecek yerler eskiden beri vardı. Arayan bulur. Bence gereği yok. İçki içecek olan imkanını bulur. Batum'a gitmesine gerek yok, kırlara gitsinler" derken, Nami Yılmaz, "Bence yanlış düşünce. Açılmış yerler var. Oralarda turistleri ağırlayabilirler. Ahmet Kaya'nın açıklamasına katılmıyorum. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.

"TURİZMDE İÇKİLİ MEKANDAN DAHA FAZLA ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR"



Miraç Akbulut ise Trabzon'un muhafazakar bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Ortahisar'ın bu kadar çok sorunu varken bunu dile getirmek ahmaklık diyebilirim. Turistlerin istekleri olabilir ama bunu farklı şekilde insanlara lanse etmemek gerekir. Buraya genellikle Arap kökenli turistler geliyor. Çünkü Trabzon yeşilliği, doğasıyla tanınıyor. Bu açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Gerçek belediyecilik bence bu değil. Gerçek belediyecilik halkına hizmet etmektir, içki lokantası açmak değildir" şeklinde konuştu.

Murat Samet Bayburt, "Turizm elbette sadece doğa ve tarihi güzelliklerden ibaret değil ancak turizmi sadece eğlence ve içki tüketimi indirgemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Trabzon'un sahip olduğu değerleri gölgede bırakmak anlamına geliyor. Şehrimizin öncelikli meseleleri var. İhtiyaçlar çözülmeden sadece içki tüketimine bunu indirgemek Trabzon turizmine sağlayacağı bir eksiklik gibi görebiliriz. Trabzon'un turizminden hak ettiği değeri alabilmesi için öncelikle bu yerel istişarelerle beraber olabilir. Daha önemli sorunları çözmemiz gerekiyordu" dedi.

"ALKOL BİZİM ŞEHRİMİZİN VEYA ÜLKEMİZİN BİR ÇÖZÜM, FİNANSAL KAYNAĞI DEĞİLDİR"



Faruk Alkan isimli Trabzonlu vatandaş ise, "Ahmet Kaya'ya turizm alanında göreve geldiğinden beri öncelikle neler yapmış diye sormak istiyorum. Bir muhafazakar, milliyetçi, İslami açıdan kötülüklerin anası diye nitelendirdiğimiz alkol bakımından çok gecikmiş bir şehiriz. Daha fazla gecikmeyi Allah'tan temenni ediyorum. Herhangi bir proje yapmayıp, turizm alanında herhangi bir iş yapmayıp sadece kent lokantası ile adını duyurdu. Onun dışında Ahmet Kaya'nın benim için Trabzon'a katmış olduğu herhangi bir şey yoktur. Göreve geldiğinden beri herhangi bir proje, hizmet yapmayıp sadece alkole odaklanmaları, 81 ilde bunu faaliyete geçirmeye çalışmaları tamamıyla özgürlük adı altında gençleri zehirlemenin bir başka deyimidir. Alkol bizim şehrimizin veya ülkemizin bir çözüm, finansal kaynağı değildir. Eğer bu şehir ve ülke finansal veya turizm açısından alkole kaldıysa kapatıp gidelim diye bir deyim var ya gerçekten kapatıp gidelim. Alkolü bir turizm faaliyeti olarak görmüyorum ve kınıyorum. Anlam veremiyorum, kınıyorum" diye konuştu.