CHP'li başkanın oğlu hayatını kaybetti!

CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar’ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp ameliyatından sonra bugün hayatını kaybetti. Daha önce 2 kez ameliyat olan Ege Başar'ın doğuştan kalbinin delik olduğu öğrenildi.

Başar, 7 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da bulunan bir hastanede büyük bir ameliyat geçirmişti. Dün durumunun kötüye gittiği söylenen Ege'nin, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ZEYBEK BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Zeybek, "Bu tarifsiz acınızda kalbimiz ve dualarımız sizinle...

Manavgat İlçe Başkanımız Oykun Başar’ın kıymetli oğlu Ege’nin, kalp ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Henüz 12 yaşında kaybettiğimiz evladımız Ege’ye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve güç diliyorum.

Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.