YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray örgütünde kongrelerle yenilenen kadrolar sahada temposunu arttırdı. CHP Aksaray İl Başkanlığına yeniden seçilen Bilal Özdemir ile Merkez İlçe Başkanlığına taze bir heyecanla seçilen, çiçeği burnunda Başkan Av. Yasemin Turan Özdemir ve yönetim kadroları, sahaya inmeye ilk günden başladılar.

Parti heyeti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Bayram Çoruk’u makamında ziyaret ederek hem tebriklerini iletti hem de mahalle sorunlarını yerinde dinledi.

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir:

“Bu şehir bizim, bu şehrin her sokağı, her mahallesi bizim sorumluluğumuz. Siyaseti kapalı kapılar ardında değil, sokakta halkla omuz omuza yapacağız. Biz, yönetim olarak oturarak değil, yürüyerek çalışacağız.”

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Yasemin Turan Özdemir:

“Parti teşkilatımızla birlikte, mahalle mahalle, ev ev gezeceğiz. Sorunu olanla, dert anlatmak isteyenle yüz yüze temas kuracağız. Hem çözüm üreten hem halkın yanında duran bir örgüt yapısı inşa ediyoruz. Aksaray’da siyasetin adresi artık halkın bulunduğu her nokta.”

Mahalle Muhtarı Bayram Çoruk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün mahallemizi ziyarete gelen CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir ve CHP yönetimine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.”

CHP Aksaray teşkilatı, kongrelerden sonra yeni dönemin startını sokaktan, sahadan, vatandaş buluşmalarından vererek ilk gözle görülür siyasi hamlesini gerçekleştirmiş oldu.

Teşkilat yetkilileri, benzer ziyaretlerin planlı şekilde devam edeceğini ve parti örgütünün kapısını halka değil; partinin halkın kapısını çalarak siyaset üreteceğini vurguladı.