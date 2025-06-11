CHP'li belediye AKP yönetimine geçti!

İBB operasyonları dahilinde CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe yerine bugün başkanvekili seçimleri yapıldı.

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde CHP'nin adayı seçildi. Ancak Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.

BAŞKANVEKİLLERİ SEÇİLDİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim saat 10.00'da başladı. CHP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu aday gösterecek. AKP'nin adayı ise Eray Karadeniz olmuştu. Gaziosmanpaşa'da AKP'li 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye yer alıyor.

CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday gösterecej. AKP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı ise Mustafa Yazıcı oldu.

Avcılar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 24, AKP’nin 10, MHP’nin iki, BBP’nin bir; Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AKP’nin 12 ve MHP’nin iki üyesi yer alıyor. AKP, Avcılar Belediye başkan vekili adayının Mahmud Lökbaş olurken CHP'nin adayı ise Yüksel Can oldu.

GAZİOSMANPAŞA'DA AKP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkanvekili seçimi tamamlandı. Seçimi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Eray Karadeniz kazandı.

2 BELEDİYEDE CHP 'DEVAM' DEDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği seçimi bitti. Seçimi CHP'nin adayı Ahmet Şahin kazandı. Avcılar Belediye Meclisi’nde de sonuçlar açıklandı. CHP'nin adayı Yüksel Can Avcılar'da başkanvekili olarak seçildi.

BAHÇETEPE: HERKES BİLSİN Kİ TARİH SİZİ AFFETMEYECEK

Tutuklu belediye başkanı Hakan Bahçetepe, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada; seçimde irade gasbının olduğunu belirterek, "Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi. Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Onların alın teriyle kurulan bu iradeyi hiçe sayarken, vicdanınıza ne diyeceksiniz? Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gaziosmanpaşa’da yapılan seçimde tam bir irade gaspı yaşandı. Gaziosmanpaşa’nın iradesine çöktüler" şeklinde tepkisini dile getirdi.