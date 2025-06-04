CHP’li belediye AKP’ye geçiyor! Siyasi dengeleri değiştirdi…

İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonda aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de bulunduğu isimler tutuklanmıştı. Bahçetepe'nin tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması, Gaziosmanpaşa’da siyasi dengeleri altüst etti.

MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAPTIRDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı Hakan Bahçetepe, AKP’li rakibi Hasan Tahsin Usta’yı sadece 0,33 puan farkla önünde yer almıştı. Bahçetepe yüzde 40,44 oy alırken, Usta yüzde 40,11’de olmuştu. Fakat, bu seçimde CHP belediye başkanlığını kazanmasına rağmen, ilçe belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı’na kaptırmıştı.

Meclis dağılımında AKP yüzde 40,86 oy oranıyla birinci parti olarak konumlanırken, CHP ise yüzde 38,86 ile ikinci sırada konumlanmıştı. Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 6,31, DEM Parti ise yüzde 3,94 oy aldı. Bu sonuçlarla belediye meclisinde Cumhur İttifakı’nın salt çoğunluğu var.

GAZİOSMANPAŞA AKP’YE GEÇECEK

Belediye başkanının görevden alınmasının ardından, mevzuata göre boşalan başkanlık koltuğuna yeni bir isim gelecek. Bu isim ise belediye Meclisi’nden olacak. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılacak oylamada, AKP’nin yeni belediye başkanını belirleyecek. Bu durumda Gaziosmanpaşa’da yönetimin yeniden AKP’ye geçmiş olacak.