CHP'li belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile Belediye Meclis üyesi Burak Çeker hakkında tutuklama kararı verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Manavgat Belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama

Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 33 kişiden 26'sının işlemleri devam ederken, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda bu 7 kişi kısa süre içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca savcılık, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için de tutuklama talebinde bulundu.

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Son alınan bilgilere göre, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.