CHP'li belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Son dakika... Manavgat Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile Belediye Meclis üyesi Burak Çeker, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile Belediye Meclis üyesi Burak Çeker hakkında tutuklama kararı verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Manavgat Belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklamaManavgat Belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama

Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 33 kişiden 26'sının işlemleri devam ederken, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda bu 7 kişi kısa süre içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca savcılık, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için de tutuklama talebinde bulundu.

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Son alınan bilgilere göre, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

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