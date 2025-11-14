

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri’nde hayata geçirmeyi planladıkları ‘Tekstil Günleri’ projesi nedeniyle kendisinin, bürokratlarının, Kent A.Ş. yöneticilerinin ve ailelerinin tehdit edildiğini söyledi. Ünsal, "Tüm birimleri göreve çağırıyorum. Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim. Aynı şekilde Kaymakamımız ve Emniyetimizden de görevlerini yapmalarını istiyorum" dedi.



Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısının açılışında, geçen çarşamba günü elektrik tadilatı nedeniyle kapatılan Bostanlı Pazar Yeri’nde yaşanan olaylara ilişkin bir video ekrana yansıtıldı. Güvenlik kameralarından alınan görüntülerle; yaklaşık 50 kişilik bir pazarcı grubunun, barikatları ve tel örgüleri yıkması, kamu malına zarar vererek zorla araçlarıyla içeriye girmesine dair görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Videoyu büyük bir üzüntüyle izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm bu kişilere para cezası kestiklerini ve haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.



GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Ünsal ayrıca, Bostanlı Pazar Yeri’nde düzenlemeyi planladıkları Tekstil Günleri nedeniyle kendisinin, bürokratlarının, Kent A.Ş. yöneticilerinin ve ailelerinin tehdit edildiğini açıkladı. Ünsal, son olarak dün akşam bir yöneticinin evine kadar gidilip ailesiyle tehdit edildiğini gözyaşları içerisinde anlattı.



“Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok” diyen Başkan Ünsal, bu nedenle projeyi farklı bir alanda sürdürme kararı aldıklarını açıkladı ve pazar yerinde süregelen rant düzenine karşı da gereken tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.



Ünsal, şöyle devam etti:



“Toplantımızı bir filmle açtık. Bu görüntüleri izlediğimiz için utandık, değil mi? Ne gördük; vandallık gördük; kamu malına bilerek, isteyerek zarar verenleri gördük. Bu arkadaşların tümü hakkında aynı gün suç duyurusunda bulunduk.



"BELEDİYE ÖNÜNE SES BOMBASI ATTILAR"



Aynı kişiler, belediyemizin önünde iki tane ses bombası patlattılar. Biri var, galiba dernek başkanı, başkan yardımcımıza ulaşıp ‘Ses bombasını biz atmadık, Göztepeli taraftarlar geçerken attı’ diyor. Göztepeli taraftar yanında ses bombası taşıyor, geçerken iki tane belediyenin önüne atayım diyor. Taraftar diyor! Olabilir mi böyle bir şey! Burası zaten Karşıyaka Spor Kulübü değil, burası Karşıyaka Belediyesi! Ben de taraftarım böyle bir şey yok. Taraftar yoldan geçerken falan atmadı o ses bombalarını. Bu dernek başkanı olan kişi her taraftan bana ulaşmaya çalışıyor. Bana teklifi var; ‘Aynı parayı vereyim, bana versin’ diyor. Sen kimsin arkadaşım? Ben 5 yaşında öğrendim zorbalara karşı durulması gerektiğini.



GDZ Elektrik yazı yazarak, pazar yerinde elektrik kaçağı olduğunu ve önlem almamız gerektiğini bildirdi. Belediye'de yapılan birçok şey var. Geçen hafta sonu koşumuz vardı, tüm birimlerimiz buna çalıştı. Pazartesi günü başladık tadilata. ‘Çarşamba günü pazar olamayacak, cumaya kadar bitireceğiz’ dedik. Halen bitirmiş de değiliz. Bu 50 kişilik grup, pazar kapalıyken geldiler, tel örgüleri yıktılar, her şeyi kırdılar, zarar verdiler, arabalarını içeriye soktular. Videoda da bunları seyrettik. Bu arkadaşlarla mı görüşeyim ben? Öyle olmuyor bu işler.



Pazarı aslında geçen hafta kapatacaktık. Pazarcılar Odası Başkanımız, esnafın mallarını aldığını söyledi, mağdur olmasınlar diye tamam dedik. O gün kapalı olan pazar yerine giren, arabalarını oraya koyan, telleri yıkan tüm kişilere tüm araçlara ceza kesildi, suç duyurusunda bulunduk. Bize para vermek isteyen kişi, o paralarla önce bu cezaları ödesin. Vatan Partisi’ne de çok yazık oluyor. Gündeme gelmek için bu zorbalarla kendilerini aynı kefeye koyuyorlar. Onlar için de çok üzülüyorum. Bu arada, Pazarcılar Odası Başkanımızı ve sağduyulu olan tüm esnafımızı tenzih ediyorum, asla onlara bir lafım yoktur.



'TÜM BİRİMLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM. BİR KADIN BAŞKAN OLARAK BEN BU ZORBALARA İZİN VERMEYECEĞİM'



Şimdi bakın, gördük ki burada bir rant düzeni var. Tezgahlar satılmış. 12 milyon liraya kadar tezgah satılmış. Haftalık 15 bin lira veriyorlarmış pazarda tezgah açmak isteyen kişiler, bazı kişilere… Burada tezgah değiştirme olacaksa tek yetkili Belediye Encümeni’dir, başka bir yetkili yoktur. Bundan sonra, kendi ismiyle açılmayan tezgahlar iptal olacak. Bir rant var ya, o rantın ne olduğunu ben bilmiyorum ama herhalde buna bir tedbir alınacak diye düşünüyorum. Tüm birimleri göreve çağırıyorum. Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim. Aynı şekilde Kaymakamımız ve Emniyetimizden de görevlerini yapmalarını istiyorum.



Bu arada bugünkü meclisle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Çünkü şirket paralarını ödeyemeyince sözleşmenin feshi gerçekleşti kendiliğinden. Bir toplantı yaptık, onlar da bize sağduyulu bir yaklaşımda bulunup ‘İsterseniz olağanüstü bir meclis yapabilirsiniz’ dediler. Onun için bir araya geldik.



"EVLERİNE KADAR GİDİP ÇOCUKLARIYLA TEHDİT ETMİŞLER"

Açık tehditler var. İki haftadır şahsıma, belediye bürokratlarına, Kent A.Ş. yöneticilerine ve ailelerine farklı kanallardan açık tehditler var. Fakat dün çok üzüldüğüm bir olay oldu geç saatlerde. İsmini söylemeyeceğim yöneticilerin evlerine kadar gidip çocuklarıyla tehdit etmişler. Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok. Bunu yapmayacağım. Çok üzüldüm. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve bazı esnaflar arasında yapılan bazı paylaşımlarda meselenin eleştiri olmaktan çıktığı ortada. Mesajlaşmalarda devletin en üst makamı olan Cumhurbaşkanına kadar saygısızlık var. Bununla ilgili verileri de paylaşabilirim.



'GERİ ADIM ATMIYORUZ, HERKES BİLSİN'



Bu koşullar altında, bugün görüşülmesi gereken önergemizi geri çekiyoruz. Ancak herkes bilsin, verdiğimiz sözden geri adım atmıyoruz. Karşıyaka’nın menfaati için hiçbir projeden vazgeçmeyeceğiz. Belediyemize ait daha güzel bir yerde, 15 gün gibi çok kısa bir süre içinde, haftanın 7 günü, meyve sebze olmaksızın, yani pazar gibi değil de esnafı kalkındıracak şekilde, daha modern koşullarda, çok da iyi bir yerde projemize devam ediyoruz. Bu baskıya boyun eğmiyoruz. Karşıyaka halkı müsterih olsun. Başladığımız işi çok kısa bir sürede başka bir yerde tamamlayacağız.



Grubumuzla bir toplantı yapacağız. Buraya sizleri topladığım için özür diliyorum. Dün akşam çok gözyaşı döktüm. Arkadaşlarımıza yapılanları size anlatamam. Benim bir belediye başkanı olarak arkadaşlarımıza bunu yapmaya hakkım yok. Ama bundan sonra rant neymiş, ranttan rant alamamak neymiş… Gereken bütün tedbirleri alacağım.”