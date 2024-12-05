CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçti! İlk mesajı dikkat çekti

Yerel seçimlerin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden siyasetteki parti değiştirme hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Son gelişme, Gaziantep'in Karkamış ilçesinden geldi. Bu kez siyasette nadir rastlanan bir geçiş yaşandı: Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Kararını sosyal medya üzerinden duyuran Güzel, açıklamasında partisinden destek göremediğini dile getirerek CHP'ye eleştiriler yöneltti. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını vurgulayan Güzel, Karkamış ilçesinin menfaatlerini gözeterek hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca siyasi hayatına "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devam etme" kararı aldığını belirtti.

Güzel açıklamasının tamamı şu şekilde:

31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

"ERDOĞAN'IN EMRİNDE DEVAM EDECEĞİM"

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."