"CHP'li belediye başkanı AKP'ye katılıyor" Savcı Sayan'dan gündemi sarsacak iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’li önemli bir belediye başkanının AKP’ye geçeceğini iddia etti.

CHP’de 23 yıldır görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün resmen AKP’ye geçti...

Çerçioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada adeta CHP’yi hedef aldı. ise “Aziz İhsan Aktaş soruşturması” üzerinden şantaj yapıldığını ve bu nedenle “boyun eğdiğini” savundu...

Türkiye gündemine oturan olayın ardından AKP’li Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yeni bir iddiada bulundu.

"CHP’DEN ÖNEMLİ BİR BELEDİYE BAŞKANININ AK PARTİMİZE KATILMASI AN MESELESİ"

Sayan, CHP’den önemli bir belediye başkanının AKP’ye katılacağını öne sürdü...

Sayan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“-CHP’den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi...

-Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar..

-Kaynak sağlam… Bu gidişle CHP’nin işi zor..

-Özgür Özel CHP’yi İmamoğlu’na kurban etti..”

