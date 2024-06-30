CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Başkan Hikmet Dönmez'in koruması ve şoförü ise tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Aktarılan bilgilere göre CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye davet etti. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasında bulunan Kula Belediye Başkanı Dönmez firmayla olan sözleşmesini fes etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine başlayan tartışmanın devamında firma yetkilileri M.U ve H.D., Başkan Hikmet Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından dövülerek belediye binasından dışarı çıkarıldı.

Darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine Başkan Hikmet Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alınarak sorgulandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki M.O.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan Belediye Başkanı Dönmez'in, sözleşmesi fes edilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması sonrasında koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini savunduğu ve Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı ardından da şikayette bulunduğu öğrenildi.