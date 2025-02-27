CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabı üzerinden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gece 04.00'da, çok sayıda polis tarafından evine baskın yapılarak gözaltına alındığını açıkladı.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" SUÇUNDAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler, gözaltına alındı.

"ZULÜM ZİNCİRİNİN SON HALKASIDIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in X hesabı üzerindeki paylaşımında şunları söyledi;

"Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!" dedi.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı.



Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır.



Başkanımızın yanındayız.… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 27, 2025

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanlığı'nın konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri gerekçesiyle 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., gözaltına alınmıştı.