CHP'li Belediye Başkanı ölümden döndü! Feci trafik kazasından yaralanmadan kurtuldu!

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP'li Belediye Başkanı ölümden döndü! Feci trafik kazasından yaralanmadan kurtuldu!

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşları, toplantıya katılmak üzere gittikleri İzmir'de trafik kazası geçirdi.

Kınık ilçesinden Büyükşehir Meclis Toplantısına katılmak için yola çıkan Sadettin Avcı yönetimindeki otomobil, Kuzey Ege Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

AA'nın haberine göre; otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Belediye Meclis Üyesi Bilge Kasırga ve basın danışmanı Oğuz Göçmen kazayı yara almadan atlattı.

Belediye Başkanı Bodur, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan yara almadan kurtulduklarını belirterek, "Trafik kazası sonrası telefonla arayarak, mesaj yazıp sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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