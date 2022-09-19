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CHP'li belediye başkanına saldırıda 5 kişiye gözaltı

Konya'da CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı, tartıştıkları kahvehanede darbeden 5 kişi gözaltına alındı...

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 17:57
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CHP'li belediye başkanına saldırıda 5 kişiye gözaltı

CHP'li belediye başkanına saldırıda 5 kişiye gözaltı
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Konya'da CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Başkan Akbuğa’yı darbetti.

Akşehir’deki özel bir hastaneye kaldırılan Akbuğa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.B, İ.B, D.B, Y.U. ve S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi’ne sevk edildi. 

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