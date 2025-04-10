CHP’li Belediye Başkanı'ndan AKP’li isme FETÖ uyarısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda AKP ve CHP arasında tansiyon yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve CHP kanadının vatandaşlara boykot çağrısı yapması AKP tarafından eleştirildi.

Devirm Gazetesi'nden Aslı Pervez'in aktardığı bilgilere göre sokakta gerçekleşen eylemlere değinen AKP’li Meclis Üyesi Emre İldiz, “Milli iradeye sahip çıkacağız. Demokrasiye ve hukuka olan bağlılığımızı sürdüreceğiz. Türkiye’yi sokak terörüne teslim etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KİMLER KİMLERİ SAVUNDU ORTAYA DÖKERİM"

Cevap olarak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Terör konusuna girildiği takdirde bunun içine FETÖ de katılır!” şeklinde çıkışarak, sadece anayasal bir süreçte haklarını aradıklarını belirtti.

Nallar, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasına yakın bir zamanda evinden alınmasına vurgu yaparken, “Ne hikmetse sadece CHP’li belediye başkanlarına bu tip operasyonlar yapılıyor.” diyerek CHP ve terör kelimesinin bir daha yan yana kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Nallar, “Eğer bu şekilde konuşulmaya devam edecekse ben de kimler kimlerle beraber, kimler kimleri savundu ortaya dökerim.” dedi.

AKP’li meclis üyesi Ümit Kök, İmamoğlu’nu suç örgütüyle ilişkilendirdi ve 2019 yılında CHP İl Binasının alınmasına ilişkin yolsuzluk iddialarını dile getirdi. Kök’e, CHP’li üyeler karşı çıkınca meclisi yöneten Candan Yüceer, o konulara girilmemesi, sandıktan çıkana saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

“ERDOĞAN İÇERİ GİRDİĞİNDE HUKUK NEREDEYDİ”

AKP grubundan Metin Kanat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatının ilk yıllarında cezaevine girmesine değinerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan içeri girdiğinde hukuk neredeydi?” diye sordu. Ayrıca Devlet Bahçeli’nin temsili bir tabutunun meydanlarda olmasını eleştirdiğinde, CHP grubundan tepki yükseldi, karşılıklı polemiğe girildi.

Tartışmalar sırasında yükselen tansiyonla birlikte olası bir kavgayı önlemek için Candan Yüceer oturuma ara verdi. Meclise 2. oturumda devam edildi.