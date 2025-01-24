CHP'li belediye başkanının aracına kurşun yağdırmıştı.. Saldırgan hakkında flaş karar

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin aracına saldırı gerçekleştirdi.

İddiaya göre, daha önce belediyede çalışan A.A., işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve Benal Karagöz’ün içinde olduğu otomobile silahla ateş açtı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

“DEVAMSIZLIK NEDENİYLE ÇIKARILDI”

Saldırıdan sonra Başkan Kasım Karaköse, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir canlı yayında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaköse, saldırgan A.A.’nın işe devamsızlık nedeniyle hazırlanan raporun ardından işten çıkarıldığını ve bu durumun kimseyle kişisel bir bağlantısının olmadığını vurguladı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan A.A.’nın Kozan ilçesine gittiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelinin izini sürdü. Polis takibi sırasında kaçmaya çalışan A.A., dengesini kaybederek yere düştü ve yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi tamamlanan Abdullah A. (34), İmamoğlu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.