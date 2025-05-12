CHP’li belediye başkanları ‘büyük toplantı’ için yola çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, il belediye başkanları toplantısını 14-16 Mayıs tarihlerinde Amasya’da gerçekleştirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in başkanlık edeceği toplantı, 14 Mayıs Çarşamba günü belediye başkanlarının kente ulaşmasıyla başlayacak. 15 Mayıs Perşembe günü, Amasya Belediyesi’nin video sunumu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi’nin konuşmalarıyla açılış yapılacak. Ardından, zirai don felaketi nedeniyle yaşanan sorunları değerlendirmek üzere çiftçiler söz alacak. Program, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in konuşmasıyla devam edecek.

Konuşmaların ardından belediye başkanlarına afet simülasyon sistemleri tanıtılacak ve belediye uygulamalarında karşılaşılan sorunlar masaya yatırılacak. Toplantı sonrası, Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ile Tarihi Amasya Belediyesi Binası ziyaret edilecek.

16 Mayıs Cuma günü ise Taşova Belediyesi ve Merzifon Belediyesi ziyaret edilecek, Merzifon 8. Kitap Fuarı’nın açılışı yapılacak. Program, Gümüşhacıköy Belediyesi ziyaretiyle sona erecek.