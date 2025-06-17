CHP’li belediye binasına saldırı olayında flaş gelişme!

Osmaniye'de, Kadirli Belediyesi binasına taşla saldırarak camları kıran zanlı, tutuklandı.
Kamil Kara Bulvarı'ndaki belediye hizmet binasının giriş kapısına dün taş atılması ve camların kırılması üzerine, polis ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde olayı M.K isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Belediye hizmet binasının giriş kapısına dün akşam saatlerinde taşlı saldırıda bulunulmuş, saldırıda giriş kapısının camları kırılmıştı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.