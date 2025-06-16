CHP'li belediye binasına taşlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP'li belediye binasına taşlı saldırı

Osmaniye'deki CHP'li Kadirli Belediyesi'nin hizmet binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Akşam saatlerinde Osmaniye'nin CHP'li Kadirli İlçe Belediye binasına kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheli tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet binasına yapılan taşlı saldırının, halkın seçtiği yönetime ve kamu hizmetine yapılan bir provokasyon olduğunu belirterek, "Emniyet güçlerimiz olaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmış, kamera kayıtları incelenmeye alınmıştır. Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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