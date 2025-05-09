CHP'li belediye hakkında soruşturma!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediye hakkında soruşturma!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla soruşturma açılan Beykoz Belediyesi'nde kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Nisan ayında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Beykoz Belediyesi yeni bir iddia ile yeniden dikkatleri üzerine çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından harekete geçen savcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri talep etti.

Açılan soruşturma çerçevesinde başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan ise mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri istedi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi'ne "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırılmıştı.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül de tutuklanmıştı.

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