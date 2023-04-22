CHP'li belediye kaçak binasını yıktı diye Erdoğan'a oy vereceğin açıkladı

Mikrofon uzatılan vatandaşın "Kaçak bina yaptım diye binamı yıktılar" sözleri pes dedirtti.

CHP'li belediye kaçak binasını yıktı diye Erdoğan'a oy vereceğin açıkladı

Editör: Dilek KILIÇ TAŞDEMİR

Kaçak yapılaşma; İmar affı, vergi affı, 20 yılda 200’den fazla kez değiştirilen ihale kanunu, vakıf-belediye ilişkisiyle yıllardır devam ediyor.

Postgaste'nin mikrofon uzattığı vatandaşın "Beni öldürsünler Erdoğan'a oy veririm. Benim binamı yıktı şerefsizler. CHP'liler, Mudanya Belediyesi. Kaçak yapmıştık e binlerce var orada kaçak. AKP'liyim diye yıktı şerefsizler" sözleri AKP'li müteahhitlerin yıllardır rahatça, denetimsiz “kaçak” yapı yapabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

"BU İŞİN AFFI OLMAZ"

Öte yandan; 2018’de imar affını seçim vaadi olarak duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayınlarda, miting ve meydanlarda özellikle deprem sonrası yoğun eleştirilerin geldiği; yıllarca 'sorun çözücü' olarak nitelendirdiği 'imar affı'nı yeni dönemde 'affedilemez suçlar' arasına alacağını söyleyerek "Bu işin affı maffı olmaz" açıklamalarıyla dikkat çekti.

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