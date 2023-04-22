CHP'li belediye kaçak binasını yıktı diye Erdoğan'a oy vereceğin açıkladı

Editör: Dilek KILIÇ TAŞDEMİR

Kaçak yapılaşma; İmar affı, vergi affı, 20 yılda 200’den fazla kez değiştirilen ihale kanunu, vakıf-belediye ilişkisiyle yıllardır devam ediyor.

Postgaste'nin mikrofon uzattığı vatandaşın "Beni öldürsünler Erdoğan'a oy veririm. Benim binamı yıktı şerefsizler. CHP'liler, Mudanya Belediyesi. Kaçak yapmıştık e binlerce var orada kaçak. AKP'liyim diye yıktı şerefsizler" sözleri AKP'li müteahhitlerin yıllardır rahatça, denetimsiz “kaçak” yapı yapabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

"BU İŞİN AFFI OLMAZ"

Öte yandan; 2018’de imar affını seçim vaadi olarak duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayınlarda, miting ve meydanlarda özellikle deprem sonrası yoğun eleştirilerin geldiği; yıllarca 'sorun çözücü' olarak nitelendirdiği 'imar affı'nı yeni dönemde 'affedilemez suçlar' arasına alacağını söyleyerek "Bu işin affı maffı olmaz" açıklamalarıyla dikkat çekti.