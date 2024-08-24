CHP’li belediye konserini iptal etti! Özgür Özel evine çiçekle gitti

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP’li belediye konserini iptal etti! Özgür Özel evine çiçekle gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

Suavi’nin Dünya Beykozlular Günü'ndeki konseri MHP’li olduğu iddia edilen bir grup tarafından protesto edilmişti.

Bu olayın ardından Suavi’nin 30 Ağustos’ta Konya Seydişehir’de vereceği konser CHP’li belediye tarafından iptal edilmişti.

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Özel, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suavi'nin konserlerine yönelik saldırıları kınadı.

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"Sözde tepkiler" nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de doğru bulmadığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz."

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