CHP'li belediye mali krizin pençesinde: Maaşları ödeyemez hale geliyoruz

İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, görevdeki bir yılını değerlendirdiği meclis toplantısında, belediyenin mali tablosuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2023 yılında 436 milyon 593 bin TL olan belediye borcu, 2024 itibarıyla 700 milyon 630 bin TL’ye fırladı. Turan, bu artışın temel nedenlerini kullanılan kredilerin geri ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının gecikme faizleri olarak sıraladı. Aylık SGK borcunun 800 bin TL’ye ulaştığını ifade eden Turan, mali yapının her geçen gün daha da kırılgan hale geldiğini vurguladı.

KREDİLER BÜTÇEYİ ÇÖKERTTİ: 151 MİLYON TL GERİ ÖDEME YÜKÜ

Belediye Başkanı Turan, 2024 yılında toplam 75 milyon TL kredi kullanıldığını, bunun 25 milyon TL’sinin Mart ayındaki acil ihtiyaçlar için çekildiğini belirtti. Ancak bu kredilerin geri ödemesi belediyeyi adeta nefes alamaz hale getirdi. “Kredi geri ödemeleri 151 milyon TL’yi buldu.” diyen Turan, borç sarmalının belediye bütçesini çıkmaza sürüklediğinin altını çizdi.

“ZORUNLU GİDERLERİ BİLE KARŞILAMIYOR”

Belediyenin İller Bankası’ndan bu ay beklediği gelir 24-26 milyon TL aralığında. Ancak personel maaşları için gereken tutar 40 milyon TL’yi aşıyor. Turan, “İller Bankası’ndan gelen para, zorunlu giderleri bile karşılamıyor.” diyerek gelir-gider dengesindeki uçurumu vurguladı.

52 MİLYON TL’LİK TASARRUF

Mali yükün bir diğer kaynağı ise personel kıdem tazminatları. Turan, emekli edilen 57 personel için 44 milyon 800 bin TL’lik bir tazminat yükü oluştuğunu, bunun 32 milyon 300 bin TL’sinin ödendiğini açıkladı. Kalan borç ise belediyenin sırtındaki kamburu büyütmeye devam ediyor. Öte yandan, piyasa borcunun 2019’daki 67 milyon TL’den 51 milyon TL’ye düşürüldüğünü belirten Turan, 2024’te 52 milyon TL’lik tasarruf sağlandığını ifade etti.

“MAAŞLARI ÖDEYEMEZ HALE GELİYORUZ”

Konuşmasının en çarpıcı kısmı ise mali krizin vardığı nokta oldu. Turan, “Ne yaparsak yapalım, bu saatten sonra maaşları ödeyebilecek bir kurum olmaktan bile uzaklaşıyoruz.” diyerek durumun vahametini açıkça ortaya koydu.

Ödemiş Belediyesi’nin gelir kaynaklarının tükenme noktasına geldiğini ve sürdürülemez bir mali yapıya sürüklendiğine işaret eden Turan, meclis sonrası grup başkanlarıyla özel bir toplantı yapılacağını belirterek “Eksiklerimizi, fazlalarımızı, beklentileri hep birlikte masaya yatırmalıyız.” ifadelerini kullandı.