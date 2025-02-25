CHP'li belediye Ramazan pidesini sudan ucuza satacak! Enflasyona meydan okudu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'li belediye Ramazan pidesini sudan ucuza satacak! Enflasyona meydan okudu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediyeye bağlı Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 15 liradan satılacağını duyurdu. Ünlüce, “Ekonomik sıkıntılar nedeniyle hemşehrilerimizin alım gücü günden güne azalıyor. Pidelerimize uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek bünyesinde üretilecek ramazan pidesi fiyatını açıkladı. 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık ramazan pidesi 15 TL'den satışa sunulacak.

İmamoğlu pide fiyatlarını açıkladıİmamoğlu pide fiyatlarını açıkladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlarımız ve projelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin alım gücü günden güne azalıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için Halk Ekmek Pide fiyatımızı 15 TL olarak belirledik. Halk Ekmek Fabrikamızda üreteceğimiz pidelerimize uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

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