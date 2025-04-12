CHP’li belediyede maaş krizi! Gerekçe SMS ile gönderildi…

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CHP’li belediyede maaş krizi! Gerekçe SMS ile gönderildi…

Üsküdar Belediyesi, personellerine maaşları zamanında yapamayacağını telefonlara gönderdiği kısa mesajla duyurdu.

CHP’li Üsküdar Belediyesi, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağını personele kısa mesajla gönderdi. Bu duruma ise ''bordro işlemleri'' gerekçe gösterildi.

MAAŞ ÖDEMELERİNİN GEÇİKMESİ MESAJLA PERSONELE İLETİLDİ

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir sürpriz göstererek başkanlık koltuğuna oturan Sinem Dedetaş'ın, Üsküdar Belediyesi'nde personelin maaşlarını ödeyemediği ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi. Mesajda şunlar dile getirildi:

"Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz"

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HİLMİ TÜRKMEN’TEN TEPKİ GELDİ

AKP MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Türkmen, "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor" dedi.

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