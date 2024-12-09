CHP'li belediyeden yeni kampanya! 'Vatanınıza geri dönün taşınma bizden'

Keçiören Belediyesi 'Herkes vatanında mutludur' sloganı ile duyurduğu ilanında Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için yeni bir kampanya başlattı. Site de ve Başkan Mesut Özarslan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda "Suriyeli kardeşim!!!Keçiörenimizden vatanına geri dön! Düşey taşınma hizmetin bizden! Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan" notu bulundu.

Suriye’de 15 yıl süren iç savaş sonrası Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye vatandaşları, ülkelerine geri dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyeliler ülkelerine dönmek için sıraya giriyor.

Keçiören Belediyesi yaptığı paylaşım ile Suriyelilerin geri dönüşüne destek olmayı hedefliyor. Belediyenin sitesinde detaylı bilgi almak isteyenler için sitede başvuru formuna yönlendirme yapıldı.

Suriye'de genel af ilan edildi

Başkan Özarslan'ın paylaşımının altına 'Yanındayız başkanım' 'süper kampanya' yorumları yapıldı.

Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif grupların Humus'un ardından başkent Şam'a da girmesiyle Suriye'deki rejim çökmüş. Devlet Başkanı Beşar Esad da başkent Şam'dan kaçmıştı.

Esad ve ailesinin Rusya'ya sığındığı öğrenildi. 2011 yılında başlayan ayaklanmaların iç savaşa dönüşmesiyle nedeniyle yarım milyondan fazla insan öldü, 12 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 30 Kasım 2024 itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı bulunduğunu söylemişti. Yerlikaya yaptığı açıklamda 2 milyon 938 binin Suriyeli olduğunu, 1 milyon 31 binin ikamet izinli, 201 binin uluslararası koruma altında olan göçmen olduğu bilgisini vermişti.