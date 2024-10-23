CHP'li belediyeler, TUSAŞ'a terör saldırısı sebebiyle tüm etkinliklerini erteledi

Kaynak: ANKA
CHP'li belediyeler, TUSAŞ'a terör saldırısı sebebiyle tüm etkinliklerini erteledi

CHP Genel Merkezi, CHP'li belediyelerin 23-24-25-26 Ekim tarihlerinde kutlama, konser, kültür sanat ve benzeri etkinliklerin ertelenmesi kararını aldı. Bu karar, belediye yönetimlerine iletildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sebebiyle olağanüstü toplantı kararı alan CHP yönetimi, CHP'li belediyelerin etkinlikleri hakkında erteleme kararı aldı.

Bu kapsamda; CHP'li belediyelerin 23-24-25-26 Ekim tarihlerindeki kutlama, konser, kültür sanat ve benzeri etkinlikleri ertelendi. Belediye yönetimlerine iletilen kararda, parti yönetiminin gelişmeleri takip etmeye devam ettiği ve gelişmelere göre erteleme tarihlerinin uzatılabileceği kaydedildi.

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