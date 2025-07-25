CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarda flaş karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlayan soruşturmalar diğer illerdeki belediyelere de sıçradı. Bu belediyelerden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında ise yeni bir gelişme yaşandı.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE ŞUBE MÜDÜRÜ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şube Müdürü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberinde birçok isim 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediyeye yönelik soruşturma sürüyor.