CHP'li belediyelere kıskaç... 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 10 kişiye dava açıldı

CHP'li belediyelere yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturmasında İstanbul ilçe Belediyelerinde görevli başkan yardımcıları ve meclis üyelerine dava açıldı.

10 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Adalar, Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli İlçe belediye meclis üyesi 7 kişi ve bir de Beyoğlu belediye başkanlığı görevlisi olduğu belirtilen toplamda 10 kişi hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma” suçundan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütünün koordinesinde yürütülen Kent Uzlaşısı örgütsel faaliyeti yoluyla terör örgütü mensuplarının İstanbul ilçe Belediye ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelikleri ile Belediye Başkan Yardımcılıklarına yerleştirilmesi, bu şekilde terör örgütünün etkinliğinin artırılması, finansman sağlanması olgusuna ilişkin yürütülen soruşturmalar dizisinin ikinci aşaması kapsamında 11/02/2025 tarihinde eş zamanlı yakalama ve gözaltı tatbik edilen Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel, 5’i aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan muhtelif ilçe belediye meclis üyesi 7 şahıs ve 1’i Beyoğlu belediye başkanlığı ile irtibatlı diğer şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında bugün itibariyle Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.