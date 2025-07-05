CHP'li belediyelere operasyonda flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediyelere operasyonda flaş gelişme!

CHP'li belediyelere bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li ilçe belediyelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Açılan soruşturma sonrası Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de dahil toplam 13 kişi hakkında “rüşvet almak ve vermek”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap” ve “suçtan elde edilen geliri aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen iki kişinin daha öğlen saatlerinde gözaltına alındığı, bir kişinin yurt dışında olduğu, bir kişinin de arandığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

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