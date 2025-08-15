CHP'li belediyelere operasyonda flaş karar!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen "rüşvet" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 12 Ağustos tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri tamamlandı.

15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15 kişi adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

12 Ağustos tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.