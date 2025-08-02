CHP'li belediyelere operasyonda flaş karar!

Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi de inceleme altına alınmıştı.

1 TUTUKLAMA DAHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen "rüşvet" soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan bir şüpheli daha çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, karardan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B. de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.