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CHP'li belediyelere operasyonlarda bir gelişme daha!
CHP'li belediyelere operasyonlarda bir gelişme daha!
01 Ağustos 2025 / 18:15
Düzenleme:
01 Ağustos 2025 / 18:15
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
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