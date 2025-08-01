CHP'li belediyelere operasyonlarda bir gelişme daha!

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CHP'li belediyelere operasyonlarda bir gelişme daha!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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