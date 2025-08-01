CHP'li belediyelere operasyonlarda flaş karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik son operasyonda aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 yöneticiden gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında tutuklama, 16'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

9 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Tutuklanması talep edilen 9 kişiden 5’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. Adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 20’ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kapsamında, 29 Temmuz tarihinde İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet de yer aldığı belirtilmişti.