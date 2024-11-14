CHP'li belediyelere soruşturma ablukası... Özgür Özel açıklama yapacak

İBB ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin ardından bir incelemede Beykoz Belediyesi'ne geldi. Bu durum CHP'yi harekete geçirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.30'da CHP Genel Merkezi'nde, CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları nedeniyle belediyelere soruşturma açılmıştı.

Daha sonra Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı.