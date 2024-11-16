CHP'li belediyenin binası kaçak çıktı! Son Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Sayıştay tarafından kasım ayında yayımlanan raporda, CHP'li Şükrü Genç dönemine ait uygulamalarda birçok konuda ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Raporun dikkat çeken başlıkları arasında, belediyede tasarruf sağlanamaması, çalışanların yıllık izin haklarının kullandırılmaması, ana hizmet binasının iskansız olması ve dolu kadrolara yapılan atamalar yer aldı.

Sarıyer Belediyesi

ANA HİZMET BİNASI KAÇAK ÇIKTI

Sarıyer gazetesinden Bekir Batu'nun haberine göre, rapor, Sarıyer Belediyesi’nin ana hizmet binasının yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığını ortaya koydu. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, bir yapının kullanılabilmesi için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin alınması zorunluyken, belediyenin bu kurallara uymadığı tespit edildi.

Yapılan açıklamaya göre, bina üç blok halinde planlanmış; A ve B bloklar tamamlanarak kullanıma açılmış, ancak C blok yalnızca betonarme karkas halinde bırakılmış ve tamamlanması ekonomik sebeplerle ertelenmiş. Bununla birlikte, raporda, ekonomik gerekçeler bir kenara bırakıldığında bile A ve B blokların mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmadığı vurgulandı. Sonuç olarak, belediyeye ait bu yapının ruhsatlandırılması gerektiği ve faaliyetlerin yalnızca yasal mevzuata uygun binalarda yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

CHP'li Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç

İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI KULLANDIRILMADI

Raporda yer alan ikinci önemli bulgu, belediye çalışanlarının yıllık izin haklarını kullanmadığını ortaya koydu. İncelemede, 36 çalışanın 100 günden fazla, 4 çalışanın ise 60 ile 100 gün arasında birikmiş izin hakkı olduğu tespit edildi. Bu durumun, hem mevzuata aykırı olduğu hem de belediyeyi ileride ciddi mali yüklerle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.

İdare, personelin izin haklarının mevzuata uygun şekilde kullandırılması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etse de yıllar içinde biriken izinlerin ciddi bir sorun oluşturduğu vurgulandı.

DOLU MÜDÜR KADROLARINA ATAMALAR YAPILDI

Denetim raporunda yer alan bir diğer bulgu ise, dolu müdür kadrolarına yapılan görevlendirmeler oldu. İncelemede, belediyede dolu olan üç müdürlük pozisyonuna tedviren (geçici) atama yapıldığı belirlendi. Bu uygulamanın yasal olmadığı ifade edilirken, İdare bu tür atamaların sonlandırılacağını belirtti.