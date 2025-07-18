CHP’li belediyenin eski daire başkanı beraat etti: 15 yıla kadar hapsi isteniyordu

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP’li belediyenin eski daire başkanı beraat etti: 15 yıla kadar hapsi isteniyordu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi eski Başkanı Bedrettin Güneş’in yargılandığı davada karar çıktı. Güneş, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gündeş ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Gündeş'e hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istenen mütalaayı hatırlattı.

Söz verilen Gündeş, suçsuz olduğunu belirterek, beraatını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlemediğine kanaat getirdiği sanığın beratine hükmetti.

Mersin'de 2022'de Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olan Gündeş, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanmış, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gündeş, davanın ilk duruşmasında, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla sanık tahliye edilmişti.

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