CHP'li belediyenin su kuyularına sabotaj! 'Sabotajı magazinleştirmeyeceğiz, suyu yeniden getireceğiz'

Biga Belediye Başkanı Alper Şen Biga'da yaşanan su krizi ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Başkan yaşamış oldukları sabotajı anlatırken çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini de sözlerine ekledi. Biga Belediye Başkanı Şen ile Yeniçağ Gazetesi okurları için konuştuk...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanızda kısa ama etkili bir video paylaştınız açmış olduğunuz kuyulara taşlar atılarak kuyu kapatılmış konunun bu şekilde gündeme gelmesini istemediğinizi biliyorum ancak yaşanan olayı özetler misiniz?

Biga’da uzun zamandır ihmal edilen bir su sorunu söz konusu. Bizim seçim beyannamemizde de yer alan bu sorunu geldiğimiz bu günden beri ilk gündem maddelerinden biri olarak değerlendirdik. Sabotaj konusunun magazinleştirilmesini istemiyoruz. Biga’nın yaşadığı su sorununun kaynağı ikinci bir su kaynağı çalışmasının olmaması büyüyen Biga için yeterli olmayan bu kaynaklar için yeni su kuyuları açıyoruz.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

-Biga’nın yaşadığı su sorununu çözmek için acılan yeni kuyulara yapıldı değil mi bu sabotaj?

Biz geçen sene çalışmaya başladık. Zor bir bölgede yedi deneme yapıldı ve beş tanesi başarılı oldu. Aktif kuyu haline getirildi. Bu yıl Mart ayında bu sabotaj ile ilgili durum yaşandı ve olay yetkili kurumlara iletildi. Son paylaşımımız ise biz kuyuları kurtarmaya çalıştık ama olmadı bilgilendirmesiydi.

Biz üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz, bu konu siyaset üzerinden bir malzeme yaratılacak önemin çok ilerisinde. Zaten savcılık geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

‘KURAKLIĞA RAĞMEN PLANLI EKİM YAPILMADI’



Genel olarak zaten bir kuraklık durumu ve ülke genelinde de şuan Biga’nın sorunu ne durumda?

Hoşoba’daki su havzası çok önemli çeltik alanlarına da su veriyor, kuraklığa karşı planlı bir ekim yapılmadı, ekim konusunda bir kısıtlama söz konusu olmadı zaten sıkıntılı olan rezervlerle sıkıntı büyüdü. Biz yeni yapılan kuyular için 25 gün olağanüstü çalışma yaparak açtık, yaşanan durumla milyonlarca liramız da gitti ancak yine açacağız vatandaş rahat edecek.

‘SU SORUNU SU AKINCA AKIP GİDER’



Son seçimlerde muhalif parti adayı olmanıza rağmen büyük bir fark açarak belediye başkanı seçildiniz çok farklı kesimlerden çok seviliyorsunuz su durumu bunu biraz etkiler mi?

Musluktan su akmadığında herkes kızar ama bu kızgınlık suyla birlikte akıp gider. Zamanla her şey yoluna girecek su sorununun nedenini biz olmadığımız ve çalışmalarımızla da sorunu çözmek için verdiğimiz çaba görülecek. Bu dönemde bize ağır sözler söyleyenler ileride gelip özür dileyecektir. O nedenle ben olaya hemşerilik hukuku ile yaklaşıyorum. Hemşerilerimle su sorunu ile ilgili karşı karşıya kalmak istemem.

‘BENİ BİGA HALKI ÇALIŞAYIM DİYE GETİRDİ’



Peki yaşadığınız bir sabotaj bile isteyerek kapatılan kuyular söz konusu destek görmüyor musunuz?

Şunu da söyleyeyim net bir şekilde çok farklı kişilerden çok kaliteli ve nitelikli destekler alıyorum. Neyin ne olduğunu biliyor herkes Biga halkı zeki insanlardan oluşuyor. Samimi, eli vicdanında olan hemşerilerimizin desteği ile yetkililerin planları dahilin de çalışmalarımız devam ediyor. Beni Biga halkı çalışayım diye getirdi ben çalışmayı bırakıp çekişmem.

AKSAZ’A ÜCRETSİZ AQUAPARK AÇILACAK

Biga’da çok güzel plajlar var sanki bunlar çok bilinmiyor bu konuda neler yapıyorsunuz?

Son olarak Aksaz Köyü’nde bir sosyal tesis açarak ücretsiz plaj imkanı sunduk. Vatandaş bir hafta boyunca çalışması sonrası ücretsiz şezlong ve şemsiyelerle orada vakit geçirebilecek. Kendi tesislerimiz kendimiz işleterek de vatandaşa bu şekilde imkan sunuyoruz. Kendi ahşap atölyemizde yapılan oturma alanları ile Aksaz’da güzel bir ortam sunuldu. Elbette gelecek sene oluşturulan imkanlar sayı olarak artırılacak, yeter ki yapıcı bir şekilde ilerleyelim. Hafta sonu 4 bin kişiye varan kalabalıklar yaşanıyor. Önümüzdeki yıl Aksaz’a ücretsiz aquapark açılacağını da belirtmek isterim. Ayrıca karavanla gelecek ziyaretçiler için de karavan alanları oluşturulacak. Aksaz Biga’nın cazibe merkezi olacak.

HANIMELİ PROJESİ İLE BİGALI KADINLARIN EL SANATLARI DÜNYAYA AÇILACAK

Bir de son olarak Hanımeli Projenizi sormak istiyorum genelde belediyeler hanımlar için el işi kursları açar ve sadece hobi olarak kalır siz durumu dünya çapına açacağınızı söylüyorsunuz?

Hanımeli Projesi bizim için çok değerli. Kadınlar kendi el emekleri ürünleri bizim belirlediğimiz standartlar hazırlayarak tüm hukuki ve mali alt yapılarının sorumluluğu bizde olan bir sistem içerisinde ürünlerinin satışlarını online olarak yapabilecekler. Sisteme kayıt olan kadınlarımız ücretlerini kendi belirledikleri ürünleri satıcıya ulaştırabilecek. Biz sadece aracı oluyoruz, hiçbir gelir elde etmeden Bigalı üreten kadınlara ürünlerini satmak için dünya pazarını açıyoruz. Özellikle 18 Eylül Biga’nın Kurtuluş Günü’nde yapılan tüm bu adımları etkili bir şekilde vatandaşlarımıza anlatıp açılışlarımızı da yapacağız.