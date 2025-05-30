CHP'li belediyeye dev operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
CHP'li belediyeye dev operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de, CHP'li Edremit Belediyesi'ne bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde Balıkesir ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, üç belediye personeli olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'ne bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'ne ağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan E.P., S.D. ve O.S. isimli üç personelin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI!

Vatandaş ihbarı üzerine başlatılan çalışma ve teknik takip kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Edremit Belediyesi'nde ise polis ekipleri geniş çaplı arama işlemi yaptı. Operasyon Balıkesir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilirken; toplam gözaltı sayısı 7 olarak açıklandı.

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