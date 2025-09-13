CHP'li belediyeye operasyonda gözaltına alınmıştı... MHP'li yönetici için flaş talep

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.
Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez’in de gözaltına alındığı öğrenildi.
DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadesini kullandı.