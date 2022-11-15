CHP'li Biçer'den Bakan Bozdağ'ı zora sokacak sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın göreve geldiği tarihten itibaren kendisine yönelttiği 40 soru önergesinde yere alan binin üzerinden fazla soruya yanıt vermediğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri sürüyor. Bugün komisyonda Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılı kesin hesabı ile 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşülüyor.

Görüşmelerde söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sözlerine İstanbul İstiklal Caddesi'nde terör saldırında yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Biçer Karaca, "Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Her türlü terörü lanetlediğimi burada bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Biçer Karaca, "İkinci kez, 22 Ocak 2022'de Adalet Bakanı oldunuz. İlk soru önergemi, 14 Şubat 2022 tarihinde göndermişim. Yasama faaliyeti yürüten bir milletvekili olarak 31 Ekim 2022 tarihine kadar toplamda 40 soru önergesi sunmuşum, sayın Bakan bir tane cevap vermediniz. Bizler TBMM'de yasama faaliyeti yürüten ve vatandaşlarımızın bize gelen şikayetlerini, taleplerini ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin ne yapabiliriz, elimizde kalan tek denetim mekanizması soru önergesi, ama maalesef bakanlığınız süresince şu elimde bulunan 40 soru önergesi... 40 soru önergesinde yaklaşık bin küsür soru sormuşum, bir tanesine daha cevap vermemişsiniz" sözleriyle Bakan Bozdağ'ı eleştirdi.

Biçer Karaca, "Soru önergelerini niye yanıtlamıyorsunuz, yoksa milletvekillerini muhatap olarak görmüyor musunuz" sorusunu yöneltti.