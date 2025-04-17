CHP'li bir Belediye Başkan Yardımcısı daha gözaltına alındı! 12 görevli var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verdi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı belirlenen ihalelerle ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI

Başsavcılık tarafından yürütülen, örgüt liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı iddia edilen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına ve şüphelilerin gözaltına alınmasına hükmetti.