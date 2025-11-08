Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye başkanlarına yönelik açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Kuşadası İmar Müdürlüğü'nün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı. Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ifadesine yer verilen Günel, Okay ve Çanakçı suçlamaları reddetti.

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ömer Günel, yaklaşık 20 yıl avukatlık yaptı.

54 yaşındaki Günel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yaklaşık yüzde 58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı seçildi.

2024 Yerel Seçimleri’nde CHP'den yeniden aday gösterilen Ömer Günel, yüzde 42,41 oy oranıyla bir kez daha belediye başkanı seçildi.