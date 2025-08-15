CHP’li bir belediye başkanı daha gözaltında! İBB'ye yeni operasyon...

19 Mart'tan bu yana İBB'ye dalgalar halinde yeni operasyonlar yapılmış ve birçok belediye başkanı tutuklanmıştı. Bugün de yeni bir operasyonla Türkiye uyandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu özel kalem müdürü, İnan Güney‘in koruması, Kültür AŞ. ve Medya AŞ. çalışanlarının aralarında bulunduğu hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheli olduğu aktarılıyor.

Beyoglu Belediye Başkanı İnan Güney

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyasını işaret ederek, şu açıklamada bulundu:

"Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

EVLERDE ARAMA YAPILIYOR

İnan Güney, İBB İnsan Kaynaklarından sorumlu Yiğit Oğuz Duman ve Medya A.Ş'deki bazı kişilerin evlerinde arama yapılıyor.